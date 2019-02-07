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Бывший муж Пугачевой отказался фотографироваться с ней и Галкиным

16:03, 07 февраля 2019
Общество
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Пугачева пришла с Галкиным на премьеру фильма / Скриншот

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Облаченные во все черное супруги в ускоренном темпе прошли по красной дорожке, в конце которой наткнулись на мужа Примадонны, правда, бывшего.

Филипп Киркоров немного растерялся, поцеловал Аллу Борисовну куда-то в область темных очков, а Максиму дружелюбно пожал руку.

Но СМИ узнали об интересном моменте в этой встрече. По информации МК, на предложение сфотографироваться вместе Филипп ответил отказом.

Ранее Алла Пугачева отреагировала на известие о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Но на его похороны она не пришла.

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Теги: #Филипп Киркоров#Пугачева и Галкин#Алла Пугачева