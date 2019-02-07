Бывший муж Пугачевой отказался фотографироваться с ней и Галкиным

На предложение сфотографироваться вместе Филипп ответил отказом.

6 февраля вечером премьеру фильма "Пилигрим" посетила сама Алла Пугачева, да не одна, а в сопровождении мужа - Максима Галкина.

Читайте такжеИсхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Облаченные во все черное супруги в ускоренном темпе прошли по красной дорожке, в конце которой наткнулись на мужа Примадонны, правда, бывшего.

Филипп Киркоров немного растерялся, поцеловал Аллу Борисовну куда-то в область темных очков, а Максиму дружелюбно пожал руку.

Но СМИ узнали об интересном моменте в этой встрече. По информации МК, на предложение сфотографироваться вместе Филипп ответил отказом.

Ранее Алла Пугачева отреагировала на известие о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Но на его похороны она не пришла.