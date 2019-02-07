В "странных" штанах и кожаном пиджаке: Лобода покорила подписчиков стильным образом

Однако некоторым подписчикам брюки Лободы не понравились.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в России, поделилась новым фото в стильном образе.

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В своем Instagram певица опубликовала селфи в зеркале, на котором она в расклешенных брюках, темном гольфе и кожаном oversize-пиджаке. Волосы Лобода собрала в высокий хвост.

Многим такой образ понравился, однако некоторые посчитали брюки странными.

"Крутой образ", "Брюки фу", "Штаны просто "отвал башки", "Какая модная", "Штаны странные", "Светочка, роскошные штанцы", "Штаны ужас", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, полуголая Лобода устроила на сцене эротические танцы.