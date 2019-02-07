В "странных" штанах и кожаном пиджаке: Лобода покорила подписчиков стильным образом
12:34, 07 февраля 2019Общество
279 0
Однако некоторым подписчикам брюки Лободы не понравились.
Лобода появилась в стильном образе / фото ТСН
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в России, поделилась новым фото в стильном образе.
Читайте также"Без трусов?": Лобода "взорвала" сеть откровенным фото
В своем Instagram певица опубликовала селфи в зеркале, на котором она в расклешенных брюках, темном гольфе и кожаном oversize-пиджаке. Волосы Лобода собрала в высокий хвост.
Многим такой образ понравился, однако некоторые посчитали брюки странными.
"Крутой образ", "Брюки фу", "Штаны просто "отвал башки", "Какая модная", "Штаны странные", "Светочка, роскошные штанцы", "Штаны ужас", - пишут в комментариях.
фото Instagram Светлана Лобода
Как сообщал УНИАН, полуголая Лобода устроила на сцене эротические танцы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter