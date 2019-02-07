В Германии стартует Берлинский кинофестиваль: что покажет Украина (видео)

69 берлинский кинофестиваль начинается 7 февраля. В главной программе - реальная история о журналисте, который первым написал о голодной смерти в Украине.

7 февраля в немецкой столице начинается 69-й Берлинский кинофестиваль. Откроет мероприятие лента датчанки Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев».

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В рамках фестиваля критикам покажут украинский фильм Агнешки Холланд «Гарет Джонс» - это реальная история молодого валлийского журналиста, который в 1933 году уехал в Советский Союз, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. Он рассказал об этом миру, однако политики Запада не желали слышать неудобную им историю, а СМИ не поддержали журналиста в его борьбе за правду, продолжая публиковать альтернативные новости, рожденные в Москве.

Съемки фильма в общем обошлись в более 260 миллионов гривень. Кроме того, в рамках мероприятия двух украинских кинематографистов отобрали для участия в форуме для 250 молодых и перспективных киношников — Berlinale Talents.

Международный кинофестиваль «Берлинале» пройдет в столице Германии с 7-го по 15-е февраля.

Ранее УНИАН сообщал, что красную дорожку на Берлинале-2019 сделали почти из двух тонн мусора.