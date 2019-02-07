"Сохранение их семьи невозможно": стали известны подробности развода Ани Лорак

Певица указала, что у них с мужем отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, и что пара уже давно не живет вместе.

В сети появился полный текст судебного решения о разводе украинской певицы Ани Лорак с ее уже бывшим мужем Муратом, в котором указаны причины расставания.

Он опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

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В нем говорится, что брак Лорак носил формальный характер и сохранить его было невозможно.

"Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что брак между сторонами носит формальный характер, сохранение их семьи невозможно, а потому есть все основания для расторжения брака, поскольку, дальнейшая общая жизнь супружества и сохранение брака будет противоречить их интересам и интересам их ребенка", - говорится в решении.

В заявлении о расторжении брака певица указала, что у них с Муратом "отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно". Также сказано, что уже долгое время пара не жила вместе.

Как сообщал УНИАН, 31 января Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.