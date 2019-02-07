Пугачева появилась в кожаной юбке на премьере фильма и заговорила о своей болезни (видео)

В опубликованном ролике Пугачева заговорила о своей болезни - сахарном диабете.

Алла Пугачева заявилась на премьеру фильма "Пилигрим" в московском кинотеатре в кожаной мини-юбке и в кепке.

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Соответствующие кадры опубликованы в Instagram фан-групп Примадонны. По красной дорожке артистка прошлась под руку с мужем Максимом Галкиным.

"В Москве прошла премьера фильма "Пилигрим". Создателей киноленты пришла поздравить Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным", — говорится в подписи к видео.

"Алла, все красиво на тебе", "Просто чудо! Так выглядеть в ее годы! Я в восторге. 40-летние старше выглядят", "Чудесная!", - пишут в комментариях.

В ролике слышны слова Примадонны о том, что она не против поесть, но мешает то, что "концерт на носу", "сахарный диабет" и ещё "много чего".

Как сообщали СМИ, праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация РФ выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.