Пугачева появилась в кожаной юбке на премьере фильма и заговорила о своей болезни (видео)
Алла Пугачева заявилась на премьеру фильма "Пилигрим" в московском кинотеатре в кожаной мини-юбке и в кепке.
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Соответствующие кадры опубликованы в Instagram фан-групп Примадонны. По красной дорожке артистка прошлась под руку с мужем Максимом Галкиным.
"В Москве прошла премьера фильма "Пилигрим". Создателей киноленты пришла поздравить Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным", — говорится в подписи к видео.
"Алла, все красиво на тебе", "Просто чудо! Так выглядеть в ее годы! Я в восторге. 40-летние старше выглядят", "Чудесная!", - пишут в комментариях.
В ролике слышны слова Примадонны о том, что она не против поесть, но мешает то, что "концерт на носу", "сахарный диабет" и ещё "много чего".
Как сообщали СМИ, праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация РФ выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.