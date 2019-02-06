The Hypnotunez представили песню для Евровидения (видео)
15:35, 06 февраля 2019Общество
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Коллектив выступит 9 февраля в прямом эфире.
Украинская группа The Hypnotunez выступит в национальном отборе на "Евровидение 2019" с треком Hey.
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Англоязычная песня была опубликована на YouTube- канале коллектива. Коллектив выступит 9 февраля в прямом эфире на канале СТБ.
Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора пройдут 9-го и 16 февраля, а финал - 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14-18 мая.
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