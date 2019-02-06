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The Hypnotunez представили песню для Евровидения (видео)

15:35, 06 февраля 2019
Общество
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Англоязычная песня была опубликована на YouTube- канале коллектива. Коллектив выступит 9 февраля в прямом эфире на канале СТБ.

Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора пройдут 9-го и 16 февраля, а финал - 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14-18 мая.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение