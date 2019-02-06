Появились первые фото с похорон Децла (фоторепортаж)

Траурное мероприятие посетили не только друзья певца, но и его многочисленные фанаты.

Сегодня в Москве прощаются с Децлом (Кириллом Томацким). Прощание с артистом началось в 11:00 в Центральной клинической больнице. После траурной церемонии состоятся похороны на Пятницком кладбище.

Вчера стали известны результаты предварительной экспертизы, которая установила, что в крови Кирилла не было следов запрещенных веществ. А уже сегодня в 11:00 в Центральной клинической больнице началась церемония прощания с популярным рэпером. Траурное мероприятие посетили не только друзья певца, но и его многочисленные фанаты. Одним из первых на траурную церемонию прибыл отец Децла Александр Толмацкий. Родственники много лет были в ссоре, но смерть сына все равно стала большим ударом для продюсера, пишет "СтарХит".

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля ушел из жизни рэпер Децл.

Концертный директор Децла Павел Беленц рассказал российскому агентству «Москва», что артисту стало плохо в ночь на 3 февраля. После концерта в ижевском клубе «Пош» он потерял сознание в гримерке. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.