Вышел посмертный клип Децла "Inferno"
Вышел посмертный клип российского рэпера Децла. Трек носит название "Inferno"(в переводе с греческого «переселение душ» или «реинкарнация»).
Клип опубликован на канале рэпера в YouTube.
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"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек... должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", - говорится в подписи к видео.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля ушел из жизни рэпер Децл.
Концертный директор Децла Павел Беленц рассказал российскому агентству «Москва», что артисту стало плохо в ночь на 3 февраля. После концерта в ижевском клубе «Пош» он потерял сознание в гримерке. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.