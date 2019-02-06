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"Ждет сложный период": астролог назвал три знака Зодиака, которым не повезет в феврале

07:59, 06 февраля 2019
Общество
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В этом месяце могут обостриться финансовые проблемы / из открытых источников

По его словам, не стоит расслабляться Львам, ведь февраль может преподнести неожиданные сюрпризы и не всегда приятные, пишет "Главред" со ссылкой на tip.by.

Астролог отмечает, что планеты и звезды будут находиться в негативном положении, что может стать роковым стечением обстоятельств. В этом месяце могут обостриться финансовые проблемы, а новые трудности в работе и личной жизни могут быть спровоцированы соединением Юпитера и Меркурия.

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Для людей, родившихся под знаком Девы, последний месяц зимы может стать временем хаоса и неразберихи. В это время жизнь может усложнить навязчивое раздражение, однако утешение может прийти с неожиданной стороны: стоит надеяться на удачу в любви благодаря позитивному аспекту Венеры.

И наконец Рыбам Павел Глоба прогнозирует полный переворот жизни в ферале. Астролог предупреждает, что в этот месяц стоит пересмотреть свои позиции по многим вопросам, а также жизненные приоритеты. По его словам, особое внимание следует обратить на сферу финансов, а также можно ожидать увлечения новыми знаниями и оккультизмом.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу астролога, на этой неделе идеальное время, чтобы заняться поиском второй половинки для выстраивания будущей совместной жизни на долгие годы вперед.

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Теги: #астролог#Гороскоп