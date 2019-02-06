Критик разнес Аллу Пугачеву и "раскрыл секрет" ее успеха

За Пугачеву все придумывали и делали другие, уверен музыкальный критик.

Музыкальный критик и до недавнего времени преданный фанат Аллы Пугачевой Сергей Соседов высказался о Примадонне.

Он заявил, что своим успехом артистка обязана другим людям, передает EG.ru. "Она же сама никогда ничего не делала. Только сливки снимала. За нее все придумывали и делали другие", – убежден музыкальный критик.

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"Репертуар ей создавали замечательные композиторы и поэты – Микаэл Таривердиев, Александр Зацепин, Леонид Дербенев, Раймонд Паулс, Илья Резник. Пиарил ее второй муж – кинорежиссер Александр Стефанович. Все организационные вопросы решал третий муж – руководитель фестивального отдела "Росконцерта" Евгений Болдин. Идея тех же "Рождественских встреч" принадлежала вовсе не ей, а Болдину. И даже их название она позаимствовала со старой афиши творческого вечера Резника в каком-то ленинградском доме культуры", – "разнес" певицу Соседов.

Сейчас же, по его словам, рядом с Аллой Пугачевой таких людей нет: "Максим Галкин, что ли, будет заниматься организацией ее юбилейного концерта? Это просто смешно".

Как сообщал УНИАН, праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация РФ выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.