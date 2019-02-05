Лобода рассекала по сцене в очень откровенных нарядах (фото)
21:31, 05 февраля 2019Общество
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Многие ее подписчики восхищены кадрами, на которых Лобода позирует в сексуальных образах.
Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многие ее подписчики восхищены кадрами, на которых Лобода позирует в сексуальных образах.
"Бомба", "Красотка", "Вау", "Богиня", "Лучшая", "Какая же красивая", "Безупречная", "Какая идеальность, боже мой", - пишут в комментариях под фото.
Ранее российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, грязно выругалась после концерта Светланы Лободы в Москве.
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