Лобода рассекала по сцене в очень откровенных нарядах (фото)

Многие ее подписчики восхищены кадрами, на которых Лобода позирует в сексуальных образах.

Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.

Читайте такжеАлла Пугачева удивила сеть неожиданным образом (фото)

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многие ее подписчики восхищены кадрами, на которых Лобода позирует в сексуальных образах.

"Бомба", "Красотка", "Вау", "Богиня", "Лучшая", "Какая же красивая", "Безупречная", "Какая идеальность, боже мой", - пишут в комментариях под фото.

Ранее российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, грязно выругалась после концерта Светланы Лободы в Москве.