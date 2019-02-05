Актер сериала "Сваты" впервые прокомментировал новости о своей госпитализации

После новостей об "инсульте" Добронравов рассказал, почему сейчас не играет.

Актер, звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов прокомментировал данные СМИ о своей госпитализации в предынсультном состоянии.

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Заявление он сделал агентству "Москва". "Ребята, вы с ума все посходили? Я не знаю, кто запустил эту «утку», но это да, может человека добить вопросами: а не пора ли вам на кладбище? А не пора ли вам, Федор Викторович, на кладбище? А я отвечаю, что еще как-то поиграю, что-то мне рановато как-то на кладбище. Да не был я госпитализирован, я просто лег на очередное обследование, которое мне положено", - сказал Добронравов.

Он пояснил, что сроки обследования совпали со временем двух спектаклей в Рязани и Туле, и артист попросил своего друга заменить его во время выступлений.

"Я очень извиняюсь перед зрителями, но с таким графиком очень тяжело попасть к врачам", - добавил актер.

Ранее СМИ сообщали, что Добронравов в Рязани перед спектаклем "Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?" почувствовал себя плохо и был госпитализирован в предынсультном состоянии.