Украинка, создающая рисунки на песке, произвела фурор на американском телешоу (видео)

Ксения Симонова покорила зрителей и судей историей о "ребенке, который вырос и стал известным художником, но забыл своих родителей".

Украинка Ксения Симонова, создающая рисунки на песке, произвела фурор на американском телешоу "America's Got Talent: The Champions" ("У Америки есть талант. Чемпионы") и прошла в финал.

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Об этом сообщает издание People. "Золотую кнопку", позволяющую Симоновой выйти в финал, нажал ведущий "America’s Got Talent" Терри Крюс.

33-летняя Симонова покорила зрителей и судей историей о "ребенке, который вырос и стал известным художником, но забыл своих родителей".

"Это мой первый раз в Америке, я чувствую, что представляю здесь Украину, и я хочу показать, что это красивое место, где много талантов", - отметила Симонова в промо-ролике перед выступлением.