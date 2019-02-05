Восточный гороскоп на 2019 год - кому год Свиньи принесет удачу

Год Желтой Свиньи по китайскому гороскопу стартует 5 февраля 2019 года. Это доброе и справедливое животное, которое готово поделится с людьми своими лучшими качествами.

В ночь с 4 на 5 февраля отмечается китайский Новый год 2019, а значит, самое время узнать, что сулит нам восточные гороскопы на 2019 год.

Год Желтой Свиньи по китайскому гороскопу стартует 5 февраля 2019 года. Это доброе и справедливое животное, которое готово поделится с людьми своими лучшими качествами. Согласно восточному гороскопу 2019 год обещает быть ярким, активным и творческим.

Восточный гороскоп на 2019 год

Восточный гороскоп на 2019 год: Крыса

Это люди, рожденные в: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Восточный гороскоп на 2019 год обещает Крысам благоприятные перемены в личной жизни. Велика вероятность встретить любимого человекаи уже осенью вступить в брак. А вот семейным людям удастся избежать ссор и укрепить отношения.

Однако не все так радужно для Крыс в этом году. В 2019 году их поджидают финансовые трудности и потеря денег. Поэтому нужно быть очень внимательным при подписании контрактов и других финансовых документов.

Также для того, чтобы здоровье было крепким, Крысам придется избавиться от всех вредных привычек в этом году.

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Восточный гороскоп на 2019 год: Бык

Это люди, рожденные в: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Быкам в этом году звезды советуют быть напористее. Наибольших успехов стоит ждать в тех сферах, связанных с соревнованиями – в спорте, учебе и других.

Людей этого знака ждут перспективы в работе, новая сфера деятельности и решительные шаги в бизнесе. Но для этого им понадобится проявить все то же упорство.

Восточный гороскоп на 2019 год не советует Быку лечиться самостоятельно, иначе ситуация со здоровьем усугубится.

Многие одинокие Быки наконец-то "снимут венец безбрачия" и обзаведутся второй половинкой.

Восточный гороскоп на 2019 год: Тигр

Это люди, рожденные в:1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Год Свиньи для Тигров пройдет под знаком путешествий. Тигру неоднократно придется колесить по миру. Поездки помогут Тигру не только наполниться новыми впечатлениями и отвлечься от проблем, но и укрепить здоровье.

На профессиональном поприще перед Тигром откроются новые перспективы, но при этом финансовая сфера в этом году будет не такой радужной, как ему хотелось бы, но настойчивый хищник выкрутится из сложной ситуации.

Восточный гороскоп на 2019 год: Кролик

1925, 1937, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Кроликов в этом году подстерегают неприятности, но мелкие: возможны ссоры в отношениях и небольшие проблемы со здоровьем. Однако если не пускать их на самотек, то для Кролика все обернется наилучшим образом. Свинья рекомендует Кролику заняться спортом, питаться дробно и качественно, а также забыть про экстремальные виды спорта.

Астрологи рекомендуют Кроликам освоить новую сферу деятельности и при любой возможности впитывать в себя побольше новых знаний.

В семье у Кролика все благополучно и стабильно, как предсказывает восточный гороскоп на 2019 год.

Восточный гороскоп на 2019 год: Дракон

Это люди, рожденные в:1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 200, 2012

Дракону 2019 год сулит успех во всех свферах. Есть шанс получить новую работу, освоить интересную профессию, по-настоящему влюбиться и финансово обогатиться. А уже осенью восточный гороскоп на 2019 год обещает реализацию идей и выгодное использование талантов.

Год Свиньи благоприятствует открытию собственного дела, так что если это входило в ваши планы - самое время приступать к воплощению.

Восточный гороскоп на 2019 год: Змея

Это люди, рожденные в:1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Змеям стоит больше доверять своей семье и близким, причем не только в личных делах, но и в рабочих. Самооценка и уверенность в своих возможностях у Змеи прибавится, что поможет подняться вверх по служебной лестнице и получить новую должность. Восточный гороскоп на 2019 год советует уделять внимание не только карьерным вопросам, но и внешнему облику. Звезды советуют Змеям заняться своей внешностью: заняться спортом, сесть на диету, побольше отдыхать.

Восточный гороскоп на 2019 год: Лошадь

Это люди, рожденные в:1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Чем больше потрудится Лошадь в год свиньи, тем больше получит в качестве вознаграждения. Восточный гороскоп на 2019 год обещает не только высокую должность, но и достойную зарплату. При этом обязательно уделите внимание и своим близким, ведь они могут обидеться на вас из-за недостатка внимания с вашей стороны.

Восточный гороскоп на 2019 год: Коза

Это люди, рожденные в:1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Восточный гороскоп на 2019 год сулит Козе отличное денежное вознаграждение. Звезды советуют вам откладывать деньги, чтобы потратить их на масштабную покупку или путешествие.

В личной жизни у одинокой Козы кардинальных перемен не ожидается. Но возможны легкие увлечения и даже роман с коллегой.

Восточный гороскоп на 2019 год: Обезьяна

Это люди, рожденные в: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Восточный гороскоп на 2019 год предсказывает Обезьяне удачу в начале лета и осени. Вы сможете найти работу, которая вам интересна и хорошо оплачивается. Обезьяна будет прекрасно ладить с коллегами, прислушиваться к начальству и продемонстрирует креативность в работе.

А вот если Обезьяна будет невнимательна к деньгам - у нее обязательно возникнут финансовые проблемы.

Восточный гороскоп на 2019 год: Петух

Это люди, рожденные в: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Восточный гороскоп на 2019 год советует Петуху избегать рисков. чтобы не травмировать свою нервную систему. Чтобы Петух быстро окреп психически, нужно обратиться за помощью к психологу.

В финансовом плане наиболее благоприятен весенне-летний период, однако высока вероятность, что для этого придется много поездить, в том числе заграницу.

Восточный гороскоп на 2019 год: Собака

Это люди, рожденные в: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Восточный гороскоп на 2019 год обещает Собаке замечательный и спокойный период, без серьезных стрессов. Все планы и мечты воплотятся в жизнь. Все, что вы хотите достичь в рабочей и личной сфере, получится реализовать в короткий срок. В первую половину года Собака сможет найти достойное место работы или уехать на ПМЖ в другую страну.

Начинайте копить деньги уже в январе, чтобы ни в чем не нуждаться в течение года Свиньи. У одиноких есть шанс встретить в путешествии свою «вторую половинку».

Восточный гороскоп на 2019 год: Свинья

Это люди, рожденные в: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Разумеется, никому не будет так везти в год Свиньи, как самой Свинье. Их ждет плодотворный и счастливый период. Восточный гороскоп на 2019 год рекомендует вам быть активнее и пронырливее, чтобы добиться успеха в обществе, завязать выгодные знакомства.

В личном плане год особо благоприятен для одиноких представителей зодиакального круга: звезды сулят им счастливый брак. Спокойнее пройдет год для Свиней семейных, но они этому только порадуются.