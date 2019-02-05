Украинская звезда "Орла и Решки" будет вести свое шоу в России

Премьера новой программы запланирована на 17 февраля.

Известная украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая ранее вела тревел-программу "Орел и решка", станет лицом нового проекта о путешествиях на российском "Первом канале".

Премьера новой программы запланирована на 17 февраля, передает "РБК".

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«Никаких набивших оскомину советов, куда поехать и что посмотреть. Никаких «посмотрите направо, вам откроется чудесный вид», — заявили в пресс-службе. — Зрители наконец-то <...> узнают о жизни иностранцев всю подноготную».

Сама ​Бадоева отметила, что наиболее сложная часть программы — это найти ее героев, которые согласятся честно рассказать о своей жизни и зарплате, а также пригласить съемочную группу к себе домой.

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