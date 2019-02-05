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Украинки на секс-Олимпе: порноактриса в деталях рассказала о пикантной киноиндустрии (видео)

12:43, 05 февраля 2019
Общество
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Такого понятия как репетиции или неудачные дубли в порно-индустрии не бывает / скриншот

Об этом говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1.

Эффектная блондинка с красными губами россиянка Любовь Бушуева (Лола Тейлор) раскрыла детали этого бизнеса и рассказала, кого из украинок она встретила на секс-Олимпе.

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Некоторые украинки в Америке получают награды за лучшие роли, пока в Украине порнография находится под запретом, говорится в сюжете.

Например, Иванна Шугар – одна из самых титулованных порноактрис. Ее трижды номинировали на порно-Оскар в номинации «Лучшая иностранная исполнительница». О ней даже статья в Википедии.

Спортивная брюнетка Анабелла Дженджер, родители которой еще в детстве переехали в Штаты, получает огромные гонорары благодаря своей непревзойденной игре. Получает актриса 10 тысяч долларов за съемку.

«Я знаю, что украинские девушки красивее наших российских. Но у нас есть другие преимущества», – говорит Бушуева. По ее словам, порноактрисы хорошо зарабатывают только в США. В Европе гонорары небольшие.

Процесс съемок длится с утра до вечера. Софт-версии снимают для телевидения. Здесь может быть обычная имитация, в отличие от хард-версий. Оргазм во время съемок актрисы получают крайне редко.

При этом такого понятия как репетиции или неудачные дубли в порно-индустрии не бывает.

Европейский порно-бизнес – это сплошной обман, говорится в сюжете. Украинки там зарабатывают как тамошние бортпроводницы, не больше. По словам Бушуевой, они сами платят за водителя, за жилье, за билеты. Однако гонорары все равно больше, чем на родине.

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Теги: #бизнес#секс#порно