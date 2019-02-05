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До $5 тысяч: журналисты узнали, сколько приносит работа в веб порно-студии в Украине (видео)

11:48, 05 февраля 2019
Общество
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Журналисты узнали, сколько приносит работа в веб порно-студии в Украине / фото pixabay.com

Работа вебкам-модели приносит некоторым украинкам неплохой доход. За обнажение на камеру в Украине обещают зарплату от одной до пяти тысяч долларов в месяц. 

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Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Значительно больше за реальное порно получают украинки в Америке.

Сотни работ во взрослых фильмах, рекламных роликах, эротических глянцах а также телешоу имеет Алла Мончака из Мариуполя - там, в мире секса, украинка - звезда такого же масштаба, как Шэрон Стоун в Голливуде. «Я люблю то, что я делаю, и многие люди тоже это любят», - признавалась в одном из интервью женщина. Теперь она - Никки Бенц, а ее капитал сегодня оценивается в два миллиона долларов.

Подробнее читайте в большом расследовании журналиста Грошей для УНИАН.

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Теги: #порно#порностудия в Киеве