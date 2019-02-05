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Евровидение-2019 : скандальная участница Нацотбора Maruv представила конкурсную песню (видео)

11:43, 05 февраля 2019
Общество
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Скандальная участница Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV представила тизер на  свою конкурсную песню. Что касается номера к композиции «BANG!», то певица заинтриговала своих поклонников, сказав, что точно будет весело.

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От певицы MARUV ожидают настоящей суперфеерии. Звезда поделилась с STB.UA, что даже немного взволнована из-за этого. Но она не из пугливых людей и воспринимает все как вызов:

«Прошу заметить, я не из пугливых людей! Поэтому для меня это просто вызов. Возможность сделать что-то новое, интересное и выйти за рамки своего комфорта».

Как сообщал УНИАН, ранее певица рассказала, что в студенческие годы работала в стриптиз-клубе.

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Теги: #Евровидение