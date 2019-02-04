Ани Лорак шокировала сеть своей грудью (фото)
19:29, 04 февраля 2019Общество
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Многие считают, что грудь у Ани Лорак - силиконовая.
Ани Лорак после развода с мужем снова активна в соцсетях / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на очередную волну критики из-за новых фото, на которых она "засветила" пышную грудь.
Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram. На них она позирует на кухне с чашкой чая в серых джинсах и белой кофте с глубоким декольте.
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"Утренний кофе и на студию! Приступаю к записи нового альбома!", - написала Ани Лорак.
"Грудь увеличили в отпуске?", "Опять нафотошопили", "Каролина, у вас шикарная грудь", "Уже противно видеть ваши сиськи", "Силикон это, а не грудь", "У нее не грудь, а силиконовое вымя!", - пишут в комментариях.
Как сообщалось, 31 января певица Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
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