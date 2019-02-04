Ани Лорак шокировала сеть своей грудью (фото)

Многие считают, что грудь у Ани Лорак - силиконовая.

Опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на очередную волну критики из-за новых фото, на которых она "засветила" пышную грудь.

Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram. На них она позирует на кухне с чашкой чая в серых джинсах и белой кофте с глубоким декольте.

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"Утренний кофе и на студию! Приступаю к записи нового альбома!", - написала Ани Лорак.

"Грудь увеличили в отпуске?", "Опять нафотошопили", "Каролина, у вас шикарная грудь", "Уже противно видеть ваши сиськи", "Силикон это, а не грудь", "У нее не грудь, а силиконовое вымя!", - пишут в комментариях.

Как сообщалось, 31 января певица Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.