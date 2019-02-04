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Вера Брежнева прошлась по пляжу на Мальдивах с обнаженной грудью (видео)

11:21, 04 февраля 2019
Общество
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На Брежневой надета лишь юбка цвета фуксии / скриншот

Запись певица опубликовала на своей странце в Instagram.

На видео артистка бежит по пляжу и улыбается на камеру. На Брежневой надета лишь юбка цвета фуксии. Обнаженную грудь певица прикрывает руками.

Как сообщал УНИАН, мрачное фото Лорак после развода раскритиковали в сети. Поклонники удивились, почему артистка находится одна в большом кинозале.

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Теги: #певица#Брежнева на росТВ