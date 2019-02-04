Вера Брежнева прошлась по пляжу на Мальдивах с обнаженной грудью (видео)
11:21, 04 февраля 2019Общество
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На видео артистка бежит по пляжу и улыбается на камеру.
На Брежневой надета лишь юбка цвета фуксии / скриншот
Вера Брежнева в канун своего дня рождения опубликовала горячее видео с кадрами своего отдыха в экзотическом уголке мира.
Запись певица опубликовала на своей странце в Instagram.
На видео артистка бежит по пляжу и улыбается на камеру. На Брежневой надета лишь юбка цвета фуксии. Обнаженную грудь певица прикрывает руками.
Как сообщал УНИАН, мрачное фото Лорак после развода раскритиковали в сети. Поклонники удивились, почему артистка находится одна в большом кинозале.
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