Вера Брежнева прошлась по пляжу на Мальдивах с обнаженной грудью (видео)

На видео артистка бежит по пляжу и улыбается на камеру.

Вера Брежнева в канун своего дня рождения опубликовала горячее видео с кадрами своего отдыха в экзотическом уголке мира.

Запись певица опубликовала на своей странце в Instagram.

На видео артистка бежит по пляжу и улыбается на камеру. На Брежневой надета лишь юбка цвета фуксии. Обнаженную грудь певица прикрывает руками.

Как сообщал УНИАН, мрачное фото Лорак после развода раскритиковали в сети. Поклонники удивились, почему артистка находится одна в большом кинозале.