Астролог рассказал, когда и как правильно встречать Китайский новый год

Новый год лучше отмечать не 1 января, а 4 февраля, заявляет астролог.

Астролог Влад Росс считает, что все люди, которые встречали Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, просто профукали деньги.

"1 января как первый день года – это весьма абстрактная дата. По сути, мы встречаем непонятно что, а не новый год. Этот день не подкреплен абсолютно никаким астрономическим событием", - отметил астролог в комментарии "Главреду".

Поэтому, по словам Росса, правильнее встречать Восточный или Китайский новый год, который в этот раз будет наступать в ночь с 4 на 5 февраля. Однако новый год начнется не в полночь, а в 23.00 4 февраля.

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"Советую в одиннадцать вечера поднять бокалы и загадать желание. Новый год по восточному стилю всегда начинается в новолуние, а в новолуние всегда следует загадывать самые сокровенные мечты и желания. Подчеркиваю – в 23.00", - заявил он.

Астролог также рассказал, как правильно встречать Восточный новый год.

"Наряд следует подобрать в желтых и оранжевых цветах, можно также использовать золотые украшения. Вообще, золотой в этом году будет благоприятным. Новый год лучше встречать в кругу близких и родных, потому что свинья – это семейное животное. На этот Новый год лучшей идеей для подарка будет копилка в форме свинки", - рассказал Росс.

"Готовьте праздничные мясные блюда в этот раз из ягненка или утки. Отлично, если на вашем праздничном столе будут желуди как украшение, а также блюда с трюфелями – это то, что традиционно очень любят свинки. Также замечательно подойдут разного рода салаты и зелень", - резюмировал Росс.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля во всем мире отмечают Китайский Новый год.