"Неужели все так плохо?": мрачное фото Лорак после развода раскритиковали в сети

Поклонники удивились, почему артистка находится одна в большом кинозале.

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась со своим мужем, озадачила своих поклонников мрачным фото.

Снимок Лорак опубликовала в Instagram.

Певица снялась в кинотеатре совершенно одна. Поклонники удивились, почему артистка находится одна в большом кинозале.

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Также пользователей смутил и внешний вид Ани. Некоторые из них отметили, что звезда слишком часто начала надевать одежду черного цвета.

"Почему всегда в черном? Неужели все так плохо?", "Не скучно одной сидеть? Друзей, кроме геев, нет", "Каролина, почему вы всегда в черном, неужели все так плохо?", - вопрошали подписчики.

Как сообщал УНИАН, 31 января, певица Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Заседание по делу проходило в Шевченковском районном суде и длилось максимум 15 минут. Адвокаты экс-супруги отказались что-либо комментировать.