"Вечеринка" репера Децла: самые громкие хиты музыканта

Музыкант скончался в ночь на 3 февраля, сразу после выступления в ночном клубе.

В ночь на 3 февраля не стало российского рэпера Кирилла Толмацкого, прославившегося под псевдонимом Децл. Исполнитель был настоящим кумиром молодежи начала двухтысячных и в конечном итоге стал узнаваемым символом поколения, наряду с рекламой Pepsi и новомодным тогда каналом MTV.

Имя артиста, несмотря на всю критику и насмешки, со временем стало для русскоязычного рэпа почти нарицательным. УНИАН вспоминает самые громкие хиты исполнителя.

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Вечеринка у Децла дома

Трек «Вечеринка» (1999) стал хитом, когда Децлу было всего 16 лет, и на многие годы стал «визитной карточкой» музыканта. Компания Pepsi сделала Децла лицом своей рекламной компании «Пепси, пейджер, MTV», и снимала его именно под эту песню.

В 2013 году Децл принял участие в создании клипа-пародии на «Вечеринку» для российского ТВ.

Прочие хиты

Треки с первых альбомов Децла пользовались огромной популярностью на радио и ТВ. Песни тех лет надолго стали хитами.

В середине двухтысячных музыкант предпринял "перезагрузку" своего сценического образа и на некоторое время сменил псевдоним.

Напомним, Децл скончался в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош».

Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца. Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.