В Святой Софии началась интронизация Епифания (онлайн-трансляция)

На торжественную церемонию прибыли константинопольские иерархи и ведущие украинские политики.

В столичном соборе Святой Софии началась интронизация предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания.

Об этом в Telegram сообщает журналист Соня Кошкина.

Читайте такжеТрудно спрогнозировать, когда ПЦУ признают другие поместные церкви - Епифаний

«В Святой Софии началась интронизация (на светский манер - инаугурация) владыки Епифания. Именно сегодня - в день своего сорокалетия - он будет в полной мере возведён на престол главы ПЦУ», - отметила она.

По словам Кошкиной, в торжественной церемонии принимают участие константинопольские иерархи и верховное духовенство, а также политики.

«В Софию приехали Президент, Юлия Тимошенко, Андрей Садовой, некоторые народные депутаты и члены КМУ. Учитывая небольшую вместительность Собора, приглашённых не много - около 150 человек», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.