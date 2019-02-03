Именины Максима: значение имени, приметы и поздравления

День святого Максима Исповедника, покровителя всех Максимов, мы отмечаем 3 февраля. Поздравьте знакомых Максимов с днем их ангела.

3 февраля отмечаются именины Максима по церковному календарю.

Максимов день 2019 отмечается день почитания памяти религиозного публициста и переводчика Максима Грека. В народе его прозвали Утешителем.

В один день с Максом именины 3 февраля отмечают Анна, Агния, Анастасия, Евгений, Иван и Илья.

День Максима 2019: приметы

По народным приметам, чистое небо в этот день сулит мороз и плохой урожай, а вот если ночью сквозь облака светит месяц – жито будет доброе.

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Ясная заря на Максимов день предвещала мороз.

Считается, что в Максимов день абсолютно каждый человек должен помянуть добрым словом всех, кто хоть раз в жизни приходил ему на помощь, а также постараться по возможности отблагодарить их делом.

В этот день молятся о благополучии семьи. Например, муж и жена – чтобы брак был крепким и счастливым – держась за руки, выходят во двор и, стряхивая иней с деревьев, приговаривают: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".

Именины Максима по церковному календарю отмечаются:

29 января – иерей Максим Тотемский;

3 февраля – преподобный Максим Грек;

3 февраля, 26 августа – преподобный Максим Исповедник;

19 февраля – мученик Максим Кизический;

4 марта – мученик Максим Адрианопольский;

23 апреля – мученик Максим Африканский;

4 мая – патриарх Максим Константинопольский;

11 мая – мученик Максим Доростольский, Озовийский;

13 мая,10 ноября – Максим Мученик;

27 мая – мученик Максим Азийский;

12 августа – мученик Максим Перс, Кордульский;

24 августа – мученик Максим Римский;

26 августа, 24 ноября – юродивый Максим Московский;

18 сентября, 22 октября – мученик Максим Антиохийский;

28 сентября – мученик Максим Маркианопольский (Мизийский);

5 декабря – мученик Максим Римский.

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Все именины Максима: 26 января, 29 января, 31 января, 3 февраля, 12 февраля, 19 февраля, 4 марта, 19 марта, 2 апреля, 23 апреля, 4 мая, 11 мая, 13 мая, 27 мая, 1 июня, 20 июня, 30 июня, 4 июля, 12 августа, 13 августа, 24 августа, 26 августа, 2 сентября, 6 сентября, 12 сентября, 18 сентября, 28 сентября, 8 октября, 22 октября, 4 ноября, 5 ноября, 9 ноября, 10 ноября, 12 ноября, 24 ноября, 5 декабря, 19 декабря.

Святой покровитель Максима – преподобный Максим Кавсокаливит, прославившийся своими пророчествами.

Именины Максима: значение имени

Имя Максим произошло с древнеримского "maximus", что обозначает "самый большой", "величайший".

По характеру холерик, всегда готов прийти на помощь. Начитан, эрудирован. Из положительных черт – коммуникабельность, доброжелательность и креативность; из отрицательных – рассеянность и легкомыслие.

Нужно отметить, что с раннего детства и на протяжении всей жизни главной чертой в характере является самостоятельность. Маленьким всегда стремится все сам не разрешая родителям ему помогать. В взрослом возрасте он четко знает, чего хочет. На обиды он реагирует достаточно остро, но несмотря на это обидчику в ответ он отвечает юмором.

Жене верен, детей любит. Наилучшая совместимость с девушками по имени: Анна, Дина, Галина, Ирма, Зинаида, Лариса, Клара.

Имя Максим лучше всего подходит Львам, Овнам, Скорпионам, Весам и Козерогам.

Поздравления для Максима с Днем ангела

С праздником, Максим наш! С Ангелом твоим! Будь всегда отважен И непобедим! С верой в свои силы В жизни побеждай И родных-любимых Ты оберегай.

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Желаю милому Максиму На именин чудесный праздник Быть для проблем неуязвимым, И почестей добиться разных. Пусть будут счастье и удача Тебе сопутствовать повсюду. Икра, машины, яхта, дача — Все это непременно будет.

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В день ангела хочу Максиму пожелать Творить добро и слабых защищать!

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Максимка дорогой, я тебя поздравляю и пожелать от души хочу невероятных ощущений счастья и любви, больших стремлений к мечтам и желаниям, несомненной удачи в достижении целей, покорения значительных высот и отменного здоровья.

Видео поздравление с днем ангела Максима