Сурок Тимка спрогнозировал, кто займет Железный трон в "Игре престолов"

Согласно его прогнозу, в сериале победит Король ночи.

Харьковский четвероногий "синоптик" сурок Тимка III дал прогноз относительно того, кто займет Железный трон в популярном сериале "Игра престолов".

Согласно его прогнозу, в сериале победит Король ночи, сообщает kharkiv.web2ua.

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Справка УНИАН. День сурка ежегодно отмечается в мире 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. Следя за его поведением, можно спрогнозировать приход весны. День сурка - традиционный праздник в США и Канаде, но с недавних пор он становится все более популярным и в Украине.

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы.