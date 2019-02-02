Астролог назвал роковые аспекты в гороскопе Кузьмы, которые привели к его смерти

По словам астролога, в день смерти у Кузьмы был перегружен Дом катастроф.

2 февраля, в четвертую годовщину гибели Андрея Кузьменко (Кузьмы "Скрябина"), астролог Влад Росс объяснил, почему смерть - трагическое стечение обстоятельств.

"В свое время я консультировал Кузьму. С его слов я знаю, что родился он в 18:45 17 августа 1968 года. И как раз в день его рождения, в 18:45 восходил интересный символ – "Человек на необузданном коне". Также в это время в Доме смерти восходил символ "Бегущая серна" (или "Человек на верблюде"). Все изначально указывало на то, что Кузьме в его жизни нужно было опасаться вождения автомобиля, быстрой езды, потому что он может погибнуть в дороге", - отметил Росс в комментарии "Главреду".

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По словам астролога, в Доме катастроф и преждевременной смерти у него находилось Солнце, Меркурий, Венера, Юпитер, Плутон (символ разрушения) и Уран.

"То есть в гороскопе Кузьмы Дом катастроф был просто перегружен! Кузьма спешил жить. Подсознательно он предчувствовал и понимал, что не будет жить долго, потому торопился жить и делать все быстрее, быстрее, быстрее", - рассказал эксперт.

Астролог добавил, что автокатастрофа, в которой погиб Кузьма, произошла на кармических узлах.

"Так было суждено. Заходящий узел лунной орбиты в транзите на восходящий узел лунной орбиты, а узлы – это карма, и там в его гороскопе был расположен Уран. А Уран всегда означает неожиданности и неконтролируемые ситуации. Так что гибель Кузьмы – это не заказное убийство. Это трагическое стечение обстоятельств, которое стало фатальным для Андрея", - объяснил астролог.

"Помимо всего прочего, незадолго до гибели Кузьма снял клип "Руїна", в котором фигурировал грузовик, который вез молоко, тем самым он предопределил свою судьбу (как известно, Андрей Кузьменко погиб, когда его автомобиль врезался в молоковоз, – УНИАН)", - отметил Росс.

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По словам астролога, самое главное в гибели Кузьмы то, что он погиб 2.02.2015 года.

"Двойки в его гороскопе – категорически негативные цифры. В свое время я ему говорил, что всех дат, где есть "двойки", ему нужно опасаться и быть в эти дни особенно осторожным. Плюс – как раз в день его смерти символ смерти Плутон находился на его главной точке гороскопа, асценденте. А Юпитер тогда вошел в Дом катастроф и смерти. Так что вся комбинация планет указывала на то, что возможна трагедия", - добавил он.

Росс также добавил, что эта комбинация говорила о том, что Кузьму ждет посмертная слава.

"Юпитер всегда указывает на большую славу, счастье и успех. Таким образом, после своей смерти Кузьма стал еще более популярен, чем был при жизни. И теперь уже – навсегда", - резюмировал астролог.