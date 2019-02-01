"Не надо ее жалеть": экс-продюсер Ани Лорак высказался о ее разводе

Перман заявил, что нужно радоваться тому, что исполнительница теперь свободна.

Известный продюсер Сергей Перман, который ранее сотрудничал с Ани Лорак прокомментировал развод певицы и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

В беседе с журналистами "КП" в Украине" он заявил, что нужно радоваться тому, что исполнительница теперь свободна.

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"Каролина - такой человек, что чем больше сочувствия, тем ей хуже. Не надо ее жалеть, надо радоваться! Она молода, красива, полна сил и, что самое главное, любима! Так что, чем меньше внимания к этому вопросу, тем легче Каролине", - отметил Перман.

Как сообщал УНИАН, 31 января, певица Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Заседание по делу проходило в Шевченковском районном суде и длилось максимум 15 минут. Адвокаты экс-супруги отказались что-либо комментировать.