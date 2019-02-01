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Вышел первый трейлер спин-оффа «Форсажа» с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Джейсоном Стэтхемом (видео)

18:03, 01 февраля 2019
Общество
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Мировая премьера фильма состоится 1 августа / скриншот

Студия Universal Pictures UK выпустила первый трейлер «Хоббса и Шоу» — спин-оффа «Форсажа» про героев Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стэйтема.

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Когда-то персонажи Джонсона и Стэйтема были непримиримыми врагами и пытались уничтожить друг друга. Однако теперь им приходится работать вместе, чтобы победить злодея-киборга, роль которого исполнил Идрис Эльба, и в очередной раз спасти мир.

Режиссером картины выступил Дэвид Литч («Дэдпул 2»). Мировая премьера фильма состоится 1 августа.

Как сообщал УНИАН, в сети назвали самые ожидаемые блокбастеры 2019 года. Весной зрителей ждут такие картины, как «Капитан Марвел» Анны Бодейн и Райана Флека.

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Теги: #фильмы#актеры