Вышел первый трейлер спин-оффа «Форсажа» с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Джейсоном Стэтхемом (видео)

Когда-то персонажи Джонсона и Стэйтема были непримиримыми врагами и пытались уничтожить друг друга, но теперь им приходится работать вместе, чтобы победить злодея-киборга.

Студия Universal Pictures UK выпустила первый трейлер «Хоббса и Шоу» — спин-оффа «Форсажа» про героев Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стэйтема. Читайте такжеУчастники KAZKA объяснили, почему боятся ведущего Нацотбора на Евровидение-2019 Когда-то персонажи Джонсона и Стэйтема были непримиримыми врагами и пытались уничтожить друг друга. Однако теперь им приходится работать вместе, чтобы победить злодея-киборга, роль которого исполнил Идрис Эльба, и в очередной раз спасти мир. Режиссером картины выступил Дэвид Литч («Дэдпул 2»). Мировая премьера фильма состоится 1 августа. Как сообщал УНИАН, в сети назвали самые ожидаемые блокбастеры 2019 года. Весной зрителей ждут такие картины, как «Капитан Марвел» Анны Бодейн и Райана Флека.

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