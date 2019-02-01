"Кумовство" и хищение средств: в профсоюзе общественного ТВ составили претензии к Аласании

Профсоюз зафиксировал в компании массовые нарушения трудовых прав.

В профсоюзе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) составили список претензий к уволенному главе телеканала Зурабу Аласании. В частности, его обвинили в "многочисленных нарушениях трудового законодательства, хищении средств, огромных зарплатах и премиях для руководства".

Об этом говорится в письме Первичной организации ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий в адрес председателя наблюдательного совета ПАО "НОТУ" Татьяны Лебедевой, которое имеется в распоряжении «Страна.ua».

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Отмечается, что общественные организации передали во Всеукраинский профсоюз материалы о незаконности масштабного увольнения наемных работников ПАО "НОТУ" весной 2017 года. Кроме того, в компании зафиксированы массовые нарушения трудовых прав:

- назначения на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, вне конкурса;

- кулуарные назначения приближенных к руководству лиц;

- установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий, которые достигают миллионов гривень (в частности, выплата премии Аласании в размере трех должностных окладов (230,4 тысячи гривень).

Указывается, что по данным фактам уже открыт ряд уголовных производств.

Отмечается, что в то время, как проводились многомиллионные хищения средств и назначение премий в сотни миллионов гривень, обычные журналисты и операторы получали только оклады (без выслуги и интенсивности) от 5000 до 9000 гривень.

Также в профсоюзе обеспокоены тем, что правление ОАО "НОТУ" непрофессионально управляло компанией. Они отметили, что письмо о коррупционных правонарушениях в ПАО "НОТУ" также направлено в Государственный департамент США.

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Среди наиболее вопиющих нарушений называются:

- из выделенных США 6,150 млн долларов 2,882 млн долларов списаны на: аренду офисов, услуги связи, транспортные и гостиничные услуги. Одним из исполнителей является ТО "Центр "Эйдос", в учредителях которой члены набсовета ПАО "НОТУ";

- из выделенных 4 552 000 долларов списаны на оборудование, мебель, путешествия и конференции - 1 056 000 долларов. Одним из исполнителей списания указанных средств является "Интерньюз-Украина", которая имеет непосредственное отношение к руководству ОАО "НОТУ";

- из выделенных правительством США 20,750 млн долларов более полумиллиона потрачено на надлежащую организацию бухгалтерии и ведение трудовых книжек начисления зарплат. Исполнителем является ряд общественных организаций, среди которых - ТО "Общественное телевидение", учредителем которой является и сам Аласания.

«Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается отчетом Аудита Национальной общественной телерадиокомпании Украины за период с 19 января 2017 до 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"», - отмечается в письме.

В письме также выражается просьба "проинформировать, осуществлял ли Наблюдательный совет ПАО "НОТУ" проверку приведенных фактов коррупции в ОАО "НОТУ", и какие меры уже были приняты».

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Суспільного» 31 января большинством голосов проголосовала за досрочное расторжение контракта с председателем правления "ПАО" НОТУ Зурабом Аласанией.