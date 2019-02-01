Джамала выпустила песню, написанную номинантом на "Грэмми" (видео)
13:52, 01 февраля 2019Общество
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Песня Solo написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом
Украинская певица и победительница “Евровидения 2016” Джамала презентовала новый сингл “Solo”.
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Песня написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в тop-5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми, пишет lemonade.
В частности, его песни исполняют такие знаменитые артисты, как Майли Сайрус и Келли Кларксон, а трек Breakthrough, написанный им для музыкальной драмы “Лимонадный рот” 2011-го года, возглавил Billboard Soundtrack Chart.
Как сообщал УНИАН, песня Джамалы вошла в топ-10 песен Евровидения.
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