Тельцы словят удачу за хвост, а Овнов ждет апокалипсис: подробный гороскоп на февраль 2019

Благосклонность планет, которая проявится в последний зимний месяц, будет особенно ощущаться после ужасного января с его затмениями и катастрофами.

Девиз февраля – "Осуществить мечту!". На протяжении февраля все планеты будут оставаться в прямом движении, что определит крайне благоприятную и творческую астрологическую картину на последний месяц зимы и сделает его позитивным.

Благосклонность планет будет особенно ощущаться после ужасного января с его затмениями и катастрофами. Вспомните хотя бы, как в дни вблизи лунного затмения 21 января была целая череда происшествий, связанных с самолетами: то пропал с радаров самолет с аргентинским футболистом Эмилианом Сала над Ла-Маншем, то в России в небе столкнулись два истребителя Су-34, то в той же России был захвачен пассажирский самолет и в тот же день разбился бомбардировщик Ту-22М3.

Особенно прекрасным февраль будет для творческих людей, потому что их может ждать большой творческий прорыв в издании книг, в писательской работе, в написании картин, создании музыкальных произведений – во всех творческих ремеслах.

Однако все вопросы, касающиеся финансовых дел, нужно успеть решить, пока Меркурий будет находиться в Водолее, то есть с 1 по 10 февраля. Именно в это время финансовые дела увенчаются успехом, поэтому стоит активнее за них браться, организовывать бизнес-проекты, осуществлять операции, связанные с деньгами. Также удачным будет все, что касается взаимоотношений с обществом и коммерческих планов и проектов.

Меркурий в Водолее – это возможность открыть новое дело или положить начало какому-то проекту, организовать бизнес, открыть предприятие. Так что это будет благоприятный период для тех людей, которые занимаются коммерческой деятельностью.

С 11 по 28 февраля, то есть до конца месяца, Меркурий – планета коммерции – перейдет в зодиакальный знак Рыбы. Это будет значить, что в это время возможны коммерческие ошибки, просчеты, сложные ситуации. Но опять-таки, вторая и третья декада месяца будет отличным временем для творчества, любви и выстраивания отношений.

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В период с 1 по 3 февраля нужно быть очень осторожными, потому что Луна будет в соединении с Сатурном и Плутоном. Это будут трудные дни, связанные с катастрофами и авариями, поэтому лучше отменить поездки, особенно дальние. Велика опасность несчастных случаев и ДТП, особенно на спусках дорог.

Также неудачными будут в этот день разного рода операции, поэтому я бы советовал отменить их, если они были назначены на 1-3 февраля, и перенести на более благоприятные даты.

Далее Венера изменит свой знак Зодиака и 4 февраля войдет в Козерога и до конца месяца будет оставаться в этом знаке Зодиака. Венера – это планета любви, а Козерог – знак серьезных отношений. Поэтому, начиная с 4 числа, сложится благоприятное время не для мимолетных романов и интрижек, а для длительных серьезных отношений. Поэтому в эти дни советую заняться поиском второй половинки для выстраивания будущей совместной жизни на долгие годы вперед.

5 февраля будет новолуние, и этот день очень благоприятный. Большую любовь можно встретить именно в этот день. Также 5 числа будет происходить рождение новой энергии. Солнце 4-5 февраля будет в секстете к Меркурию, что сулит большие возможности, удачные покупки (особенно в плане недвижимости) и период, прекрасный для торговли и заключения контрактов. Также 5 февраля советую создать бизнес-план на ближайшие месяцы – он будет успешным и легко реализуется.

6-7 февраля – время, блестяще подходящее для посещения творческой музы. В эти дни могут быть созданы настоящие шедевры искусства. Удачными в эти дни будут также выставки и презентации. Также отлично подойдет это время для посещения концертов, продвижения своих музыкальных произведений в чартах, выпуска нового альбома или выкладывания его в интернет.

Однако это будет не очень хорошее время для покупок, поскольку ваши траты в эти дни могут оказаться неоправданными. Так как Луна будет в соединении с Нептуном, будет сохраняться опасность обманов и "разводилова".

При этом 6-7 февраля – замечательные дни для принятия крещения, сана, пострига, посещения психологических тренингов, обращения к астрологам, ясновидящим и экстрасенсам (потому что вибрации космоса будут очень высоки). Также это дни, благоприятные для большой любви, романтики и поиска второй половинки.

8-13 февраля будет сохраняться довольно кризисный период. Марс, планета катастроф, будет в соединение с Ураном, что может значить возникновение неожиданных ситуаций и повышенную травмоопасность. Кроме того, есть большой риск разругаться в эти дни с близкими людьми, что в последствии даже может привести к разрыву отношений. Также возможны скандалы и конфликты между бизнес-партнерами и брачными партнерами. Особенно все эти споры и конфликты могут разгореться по поводу финансовых дел, потому что 12 февраля Марс из знака Овна перейдет в знак Тельца. А Телец – это всегда символ денег, потому возможны различные разборки из-за денег. Также это весьма опасный период для банков и магазинов, потому что могут быть серьезные ограбления. Вообще, в эти дни усугубится криминогенная ситуация.

14-15 февраля будут замечательным временем. Это будет праздник, удача. Это благоприятные дни для того, чтобы презентовать себя, рекламировать свои достижения, свои умения, свое дело, организовывать встречи, выходить в свет (на выставки, в ночные клубы и т.д.).

16-17 февраля планеты выстроятся не очень хорошо, потому будет велика опасность разного рода ссор. Венера – в соединении с Сатурном в это время, а это сулит разрывы отношений, потерю денег, утрату работу. Потому я бы рекомендовал в эти дни быть крайне осторожными. Однако, с другой стороны, это время будет благоприятным для возврата любимых из прошлого и восстановления старых отношений.

18-19 февраля – дни, когда можно осуществить просто наполеоновские планы, поскольку будет приветствоваться размах в новых начинаниях – эти дела приведут к успеху. В эти дни Луна будет в тригоне к планете счастья Юпитеру, а также к Урану, что обещает удачные новые проекты и планы, которые увенчаются хорошими результатами. Не бойтесь в эти дни рисковать, решаться на авантюры, ставить многое на карту – это приведет к удаче. Можете также смело играть в лотерею – будете в выигрыше, делать ставки на любимые команды – удача улыбнется вам, а не букмекерам. В эти дни могут быть различные приятные неожиданные ситуации.

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19 февраля нас ждет полнолуние, в ауре которого будет оставаться еще и 20-е число. В это время возможно раскрытие разного рода тайн, обнаружение лжи, предательства друзей, выявление измен жен или мужей. Однако это самое лучшее время для расследователей и детективов.

Кроме того, это будет самым худшим временем в месяце для осуществления покупок, потому что Меркурий будет в соединении с Нептуном. Вложение средств во что-либо в это время будет заканчиваться ничем, все это будет уходить, как песок сквозь пальцы.

Также в это время существует большая опасность отравлений и возникновения эпидемий. Самый высокий эпидемиологический порог выпадет у нас на конец февраля, но самый большой всплеск заболеваний будет на полнолуние, 19-20 февраля. Так что нужно быть готовыми: в эти два дня будет самое большое количество вызовов скорой помощи, особенно часто проблемы со здоровьем могут возникать в эти дни в связи с нарушением кроветворных функций организма, скачками давления и сбоями в работе сердца. Плюс – это будет самое неблагоприятное время для употребления алкоголя. И тем, у кого на эти даты выпадают дни рождения, я бы советовал перенести празднование с этих чисел – слишком уж высок риск алкогольных отравлений.

21-25 февраля у нас будет наблюдаться блестящее соединение Венеры и Плутона, которое принесет огромный успех в любви и сексе. В это время также возможен колоссальный финансовый успех, однако прийти к нему можно только интуитивно, потому логику стоит отключить в это время. Это хорошее время для проведения магических практик и обращения за помощью к людям, которые связаны с энергией (например, к тем, кто практикует Рейки). Это время для насыщения энергией, потому благоприятными будут медитации, духовные практики, связанные с материализацией. Этот период замечательно подходит для того, чтобы материализовать свою удачу в будущем. Благоприятно это время также для заключения браков, любви, работы над взаимоотношениями, укрепления союзов.

26-27 февраля Венера будет в заходящем узле, потому есть опасность разногласий, споров, может возникнуть необходимость вернуть прошлые долги именно в это время. Эти два дня неблагоприятны для вложения финансов в какие-то дела, потому что это не принесет никакого результата.

28 февраля советую всем максимально снизить риски, потому что Луна будет в соединении с Сатурном и Плутоном, а это планеты большого несчастья и массовых неожиданных катастроф. Поэтому лучше в этот день не отправляться в путь, не летать самолетами. Велика опасность терактов в этот день.

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Гороскоп на февраль-2019 для каждого знака Зодиака

Счастливчики февраля:

Водолеи. Больше всего в феврале удача будет сопутствовать Водолеям. Они будут способны полностью перестроить и изменить к лучшему свою жизнь, избавиться от долгов и притянуть к себе новые взаимоотношения. Многое в этом месяце решится с новыми друзьями и компаньонами: в их жизни появятся новые люди, свежие идеи, благодаря чему Водолеи будут способны полностью преобразовать свою жизнь. В это время представители данного знака расстанутся с "прошлыми" людьми и найдут новых.

Львы. Благоприятная ситуация сложится в феврале у Львов, особенно в плане партнерства, нахождения жены или мужа, супружеских отношений. Они сумеют встретить и выстроить отношения с новыми и важными для себя бизнес-партнерами, а также заключить значительные сделки.

Тельцы. Тельцы в феврале могут открывать для себя новые выгодные возможности. Им можно смело идти на финансовые риски – это будет благоприятно для них. Февраль для Тельцов станет отличным периодом для продвижения вверх по карьерной лестнице. Как раз в это время Тельцы могут занять высокие посты, управляющие должности, то есть они смогут возвыситься. А если в этом месяце Тельцы сменят работу, это пойдет им только на пользу и в плюс.

Скорпионы. Февраль для представителей этого знака – блестящее время. Особенно им будет фартить в делах, связанных со сменой местожительства, операциях, связанных с недвижимостью. Это подходящее время для них, чтобы сменить страну или город, эмигрировать куда-то. Также Скорпионам в феврале очень много будут помогать родственники, потому они смело могут полагаться на помощь близких. Более того, они могут надеяться на защиту предков, уже ушедших из жизни. Потому Скорпионам стоит в это время проведать могилы предков, вспомнить о них, почтить их память, тогда духи предков помогут им получить отличные возможности. Скорпионам стоит в этом месяце сходить в церковь, помолиться за упокой душ предков.

Лузеры февраля:

Козероги. Абсолютно негативный период ждет Козерогов. Из их знака будет выходить Плутон и зайдет Сатурн – не самые благоприятные планеты. Потому Козерогов ждет весьма катастрофичный период. Козерогам в это время лучше не начинать новых дел. Им нужно быть крайне осторожными в любой дороге, потому что они могут стать участником ДТП. Они также будут очень подвержены ограблениям в это время.

Раки. У представителей этого знака Зодиака в феврале будет сохраняться большая опасность разводов, неожиданных разногласий с любимыми и разоблачений. Ракам лучше не рисковать в этом месяце. Переход на новую работу может быть крайне негармоничным. Кроме того, на этот знак Зодиака могут распространяться болезни, эпидемии которых будут в Украине (корь, грипп и т.д.), Раки будут очень подвержены этим заболеваниям.

Весы. Неблагоприятная ситуация ждет в феврале и Весов. Особенно это будет касаться их сделок с недвижимостью, взаимоотношений с родственниками, близкими людьми, есть угроза разругаться с соседями. Это худшее время для организации каких-то финансовых партнерских дел. Хотя Весы очень любят партнерство, партнерское дело, начатое в этом месяце, может прогореть.

Овны. Овнов ждет большая борьба за деньги, финансовые апокалипсисы и разрушительные тенденции. Они могут даже обанкротиться в феврале. Поэтому Овнам лучше свести к минимум все возможные риски. Также настоятельно рекомендую представителям этого знака не играть в азартные игры, иначе можно прогореть полностью.

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Знаки, которым следует быть готовыми и к удачам, и неудачам в феврале:

Рыбы. Рыб будет ждать большая гармония в делах и отношениях, особенно в первой половине февраля. В первую очередь, это будет касаться любви и взаимоотношений со второй половиной. Их ждут просто идеальные отношения в это время. Рыбам следует отправляться в это время в дальние путешествия – они будут благоприятными. А во второй половине месяца Рыбам следует обезопасить себя от лжи, от "премудрствований лукавых". В 20-х числах у Рыб велик риск попасться на какие-то соблазны, их могут "разводить" и "кидать" на большие деньги.

Девы. Первая половина месяца у Дев будет полна неожиданностей и сюрпризов. Возможны неожиданные изменения в работе: их могут понизить в должности или даже уволить, возможны сложности и разногласия с коллегами. А во второй половине месяца, особенно вблизи 20 февраля, Девы могут строить наполеоновские планы – они с размахом могут начать новое дело, особенно в партнерстве с другими людьми. Это также будет отличное время для Дев, чтобы поправить свое здоровье: удачными будут операции, проведенные в это время, визиты к стоматологу. Благоприятными будут диеты и косметологические процедуры.

Стрельцы. В первой половине месяца Венера будет находиться в Стрельце, и в это время им будет фартить, особенно в любви и отношениях. Они могут строить большие финансовые планы. Благоприятными будут заграничные поездки. Но во второй половине месяца, когда Венера покинет этот знак Зодиака, удача начнет отворачиваться от Стрельцов. Потому у них возможны просчеты в деталях, а из-за этого – и финансовые трудности. Стрельцы могут прокалываться на мелочах, потому им нужно больше структурированности, четкости и собранности во второй половине февраля, иначе возможны неожиданные ситуации в переговорах, а особенно – на дорогах. Вообще, в это время Стрельцам нужно быть крайне внимательными за рулем.

Близнецы. Близнецов ждет благоприятная ситуация во второй половине месяца, особенно во всем, что касается дальних поездок, путешествий. У них будут отличные возможности заняться своим образованием и самосовершенствованием, им стоит заняться изучением иностранных языков в это время, посещать тренинги, принимать участие в каких-то мероприятиях. Хорошо пойдет в это время написание материалов, статей или книг. Однако вместе с тем, им следует снизить риски, потому что возможны конфликты с людьми из-за сугубо личной антипатии: например, если Близнец не понравится кому-то в каком-то заведении, ему набьют физиономию. Представителям этого знака также советую быть осторожными в отношениях с супругами, потому что ревнивый муж или жена могут искалечить.