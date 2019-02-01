Появились подробности развода Ани Лорак с мужем

Артистка до последнего пыталась спасти брак.

31 января певица Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Ни сама артистка, ни ее экс-супруг комментариев относительно этого не давали, а само заседание проходило за закрытыми дверями. Однако журналистам ТСН удалось пообщаться с братом Ани Игорем Куеком.

По словам мужчины, переживания Лорак относительно развода уже ослабло.

"Я думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация", - сказал брат Лорак.

Он добавил, что Ани до последнего пыталась спасти брак, надеялась на примирение.

"Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего", - прокомментировал Игорь.

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"Была надежда, чтобы они жили в одной стране, не отдельно. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Оно затянулось и переросло в такую ситуацию, что невозможно существование семьи в разных странах", - добавил Куек.

Вместе с тем, Куек рассказал, что экс-супруги уже решили вопрос относительно опеки над общей дочерью Софией. По словам брата певицы, девочка будет жить вместе с мамой.

"Здесь логично и понятно, с кем будет ребенок. То есть, по всем международным законам он остается с мамой. Без всяких "но". Нет каких-то проблем с содержанием ребенка, с его желанием, или не желанием. Тут уже логично, что она мама, она ее воспитывает. Она имеет возможность дать все, что ей нужно для развития и воспитания", - прокомментировал Игорь Куек.

Интересно, что Ани Лорак не препятствует общению Мурата с Софией и радуется тому, что экс-супруг изъявляет желание видеться с дочкой.

"Каролина очень friendly, дружески относится, по-человечески. У нее нет какой-то злости. Наоборот она рада, что Мурат общается с дочкой, изъявляет такое желание. А все, что касается имущества, это их личные договоренности. Я думаю, все будет хорошо, они решат полюбовно", - добавил Игорь.

Куек отметил, что и его сестра и Мурат стараются решить все вопросы мирно и разойтись достойно. Относительно того, не пыталась ли пара помириться, Игорь ответил: "Мурат хотел что-то изменить на том этапе, когда это уже было невозможно".