Три дня: астролог предупредил об опасном периоде в феврале

В эти дни лучше отказаться от дальних поездок и операций, советует астролог.

Астролог Влад Росс призвал быть острожными в первые три дня февраля.

"В период с 1 по 3 февраля Луна будет в соединении с Сатурном и Плутоном. Это будут трудные дни, связанные с катастрофами и авариями, поэтому лучше отменить поездки, особенно дальние. Велика опасность несчастных случаев и ДТП, особенно на спусках дорог", - отметил он в комментарии "Главреду".

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Также, по словам Росса, неудачными будут в этот день разного рода операции. "Я бы советовал отменить все операции, назначенные на 1-3 февраля, и перенести на более благоприятные даты", - посоветовал астролог.

Однако в эти дни можно смело решать финансовые вопросы.

"Пока Меркурий будет находиться в Водолее, то есть с 1 по 10 февраля, финансовые дела увенчаются успехом, поэтому стоит активнее за них браться, организовывать бизнес-проекты, осуществлять операции, связанные с деньгами. Также удачным будет все, что касается взаимоотношений с обществом и коммерческих планов и проектов", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на февраль-2019 и назвал счастливчиков и неудачников месяца. По его словам, главным аусайдером февраля станет Козерог, а больше всего повезет Водолею.