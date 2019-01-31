"История любви без границ": Bahroma презентовала песню для Нацотбора на Евровидение-2019 (видео)

Трек "Назавжди-Навсегда" - это история любви без границ. Личная история фронтмена группы Романа Бахарева, которая будет близка каждому.

BAHROMA презентовала песню "Назавжди-Навсегда", с которой группа выступит на Нацотборе на Евровидение-2019.

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Как сообщается на странице коллектива в Facebook, "Назавжди-Навсегда" - это история любви без границ. Личная история фронтмена группы Романа Бахарева, которая будет близка каждому.

"Я родился на Урале. Когда мне исполнилось 6 лет, моя семья вернулась на родину моей мамы в маленький провинциальный шахтерский городок в Донецкой области Торез. Там вырос, окончил школу, получил первое образование и поехал за своей мечтой в Киев. Здесь пустил корни, здесь я живу. Мои родители остались в Донецкой области, и когда начали происходить события на востоке, они были вынуждены переехать в другую страну. Уже 5 лет живут в Германии. Это история о моих близких, родных людях, которых жизнь разбросала по всему земному шару. Нас разделяют тысячи километров, границы, часовые пояса… Но, несмотря на все это, мы всегда с ними остаемся вместе. Назавжди-навсегда. Мне кажется, я писал ее всю жизнь", - поделился лидер группы BAHROMA.

Группа BAHROMA выступит в первом полуфинале, 9 февраля, под номером 8. Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию.

Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.