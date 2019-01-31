Евровидение 2019: Вера Кекелия представила зажигательную песню для Нацотбора (видео)

Вера призналась, что своим выступлением хочет вдохновить слушателей верить в себя и осуществлять свои мечты уже сейчас.

Певица Вера Кекелия сегодня обнародовала конкурсный трек для нацотбора на "Евровидение-2019".

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Композиция получила название WOW. Она была написана мужем Веры, певцом Романом Дудой. Вера призналась, что своим выступлением хочет вдохновить слушателей верить в себя и осуществлять свои мечты уже сейчас.

"В основе этой песни лежит частично моя личная история, которая, я уверена, близка каждому. У всех рано или поздно бывает период разочарования - в себе, других, мире вокруг. Но если поверить в себя и свои силы, то все можно изменить. Моя песня о том, что именно за верой приходят перемены к лучшему, и каждый из нас в силах создать свой WOW-мир, в котором хочется жить", - рассказала певица.

Отметим, что певица выступит в первом полуфинале 9 февраля под номером 3. Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию.

Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.