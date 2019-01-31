Ани Лорак развелась с мужем - официально (видео)

Адвокаты экс-супруги отказались что-либо комментировать.

Сегодня, 31 января, певица Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

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Заседание по делу проходило в Шевченковском районном суде и длилось максимум 15 минут. Адвокаты экс-супруги отказались что-либо комментировать, передает ТСН.

То, что бывших влюбленных разлучили, сообщила секретарь суда. На вопрос о том, как Лорак и Налчаджиоглу будут делить имущество и опеку над общей дочерью Софьей, секретарь ответила, что "это был иск только о расторжении брака". А относительно раздела имущества и опеки над ребенком, это будут отдельные иски".

Напомним, что Ани Лорак подала на развод еще 4 декабря. Судя по всему, причиной стало то, что ее мужа застукали на измене в одном из караоке-ресторанов Киева.