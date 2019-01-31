"На трансвестита похожа": Ани Лорак в нежном образе нарвалась на волну критики

Некоторые поклонники раскритиковали романтичный образ певицы.

Опальная украинская певица Ани Лорак показала поклонникам новый нежный образ.

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. В кадре Ани Лорак позирует в розовой шубке и с нежным макияжем. Волосы аккуратно уложены, на губах - едва заметная улыбка.

Под снимком исполнительница объявила о начале тура с шоу "Дива" 5 февраля.

Но нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид Лорак: "На трансвестита Лорак похожа", "Что за парик?", "Старушка".

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.