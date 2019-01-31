"Экстаз" в желтых лентах: как ребята из Twenty One Pilots зажгли Киев (фото, видео)

Музыканты из Twenty One Pilots до отказа забили концертный зал и повергли публику в настоящих экстаз, как своими новыми композициями, так и уже проверенными временем хитами.

Знаменитая группа Twenty One Pilots 30 января выступила в украинской столице. Грандиозный концерт в рамках мирового тура The Bandito Tour состоялся в киевском Дворце Спорта.

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Поклонники группы Twenty One Pilots начали собираться у концертного зала в 6 утра. Концерт был запланирован на 19:00, однако начался с задержкой. В социальной сети Instagram фанаты были поражены очередью, которая протянулась в три линии и начинались от касс Дворца Спорта.

Twenty One Pilots до отказа забили концертный зал и повергли публику в настоящих экстаз, как своими новыми композициями, так и уже проверенными временем хитами.

Как сообщал УНИАН, на концерт фаны пришли в желтых лентах, которые являются символом последнего альбома группы Trench, вышедшего в 2018 году.

Самые яркие фото и видео поклонников, которые провели январский вечер в компании дуэта из Колумбуса: