"Экстаз" в желтых лентах: как ребята из Twenty One Pilots зажгли Киев (фото, видео)
Знаменитая группа Twenty One Pilots 30 января выступила в украинской столице. Грандиозный концерт в рамках мирового тура The Bandito Tour состоялся в киевском Дворце Спорта.
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Поклонники группы Twenty One Pilots начали собираться у концертного зала в 6 утра. Концерт был запланирован на 19:00, однако начался с задержкой. В социальной сети Instagram фанаты были поражены очередью, которая протянулась в три линии и начинались от касс Дворца Спорта.
Twenty One Pilots до отказа забили концертный зал и повергли публику в настоящих экстаз, как своими новыми композициями, так и уже проверенными временем хитами.
Как сообщал УНИАН, на концерт фаны пришли в желтых лентах, которые являются символом последнего альбома группы Trench, вышедшего в 2018 году.
Самые яркие фото и видео поклонников, которые провели январский вечер в компании дуэта из Колумбуса:
Моя секретная супер-способность - могу прочитать репчик из песни "Ride":) Я мечтала о концерте Twenty One Pilots несколько лет и не зря. Как же они хороши! Каждое слово, каждая нота, каждая сцена - просто глаз не оторвать. Любовь <3 #twentyonepilots #skeletonclique #topkyiv #gig #blurryface #banditokyiv #banditotour
#twentyonepilots #banditotour #kyiv Ну, что я могу сказать? 10 из 10. Наконец то нам привезли концерт (точнее шоу) таким какой он должен быть. Конечно минусы в организации были, но они были незначительны. Теперь с нетерпением жду аналогичных привозов :) И да, те кто мне с пеной у рта доказывал, что они не умеют ни петь, ни читать и вообще «Пилоты говно и ко ко ко», идите пожалуйста в сраку.