Астролог назвал везунчиков и лузеров февраля: гороскоп для всех знаков Зодиака

Позитивный месяц ждет Льва, Тельца, Водолея и Скорпиона, к негативу следует готовиться Козерогу, Раку, Весам и Овнам, говорит астролог.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль-2019 для каждого из знаков Зодиака.

Счастливчиком февраля станет Водолей, а главным лузером - Козерог, отметил астролог в комментарии "Главреду".

Гороскоп для Водолея, Льва, Тельца и Скорпиона - везунчиков февраля

Водолеи. Больше всего в феврале удача будет сопутствовать Водолеям. Они будут способны полностью перестроить и изменить к лучшему свою жизнь, избавиться от долгов и притянуть к себе новые взаимоотношения. Многое в этом месяце решится с новыми друзьями и компаньонами: в их жизни появятся новые люди, свежие идеи, благодаря чему Водолеи будут способны полностью преобразовать свою жизнь. В это время представители данного знака расстанутся с "прошлыми" людьми и найдут новых.

Львы. Благоприятная ситуация сложится в феврале у Львов, особенно в плане партнерства, нахождения жены или мужа, супружеских отношений. Они сумеют встретить и выстроить отношения с новыми и важными для себя бизнес-партнерами, а также заключить значительные сделки.

Тельцы. Тельцы в феврале могут открывать для себя новые выгодные возможности. Им можно смело идти на финансовые риски – это будет благоприятно для них. Февраль для Тельцов станет отличным периодом для продвижения вверх по карьерной лестнице. Как раз в это время Тельцы могут занять высокие посты, управляющие должности, то есть они смогут возвыситься. А если в этом месяце Тельцы сменят работу, это пойдет им только на пользу и в плюс.

Скорпионы. Февраль для представителей этого знака – блестящее время. Особенно им будет фартить в делах, связанных со сменой местожительства, операциях, связанных с недвижимостью. Это подходящее время для них, чтобы сменить страну или город, эмигрировать куда-то. Также Скорпионам в феврале очень много будут помогать родственники, потому они смело могут полагаться на помощь близких. Более того, они могут надеяться на защиту предков, уже ушедших из жизни. Потому Скорпионам стоит в это время проведать могилы предков, вспомнить о них, почтить их память, тогда духи предков помогут им получить отличные возможности. Скорпионам стоит в этом месяце сходить в церковь, помолиться за упокой душ предков.

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Гороскоп для Козерога, рака, Весов и Овна - лузеров февраля

Козероги. Абсолютно негативный период ждет Козерогов. Из их знака будет выходить Плутон и зайдет Сатурн – не самые благоприятные планеты. Потому Козерогов ждет весьма катастрофичный период. Козерогам в это время лучше не начинать новых дел. Им нужно быть крайне осторожными в любой дороге, потому что они могут стать участником ДТП. Они также будут очень подвержены ограблениям в это время.

Раки. У представителей этого знака Зодиака в феврале будет сохраняться большая опасность разводов, неожиданных разногласий с любимыми и разоблачений. Ракам лучше не рисковать в этом месяце. Переход на новую работу может быть крайне негармоничным. Кроме того, на этот знак Зодиака могут распространяться болезни, эпидемии которых будут в Украине (корь, грипп и т.д.), Раки будут очень подвержены этим заболеваниям.

Весы. Неблагоприятная ситуация ждет в феврале и Весов. Особенно это будет касаться их сделок с недвижимостью, взаимоотношений с родственниками, близкими людьми, есть угроза разругаться с соседями. Это худшее время для организации каких-то финансовых партнерских дел. Хотя Весы очень любят партнерство, партнерское дело, начатое в этом месяце, может прогореть.

Овны. Овнов ждет большая борьба за деньги, финансовые апокалипсисы и разрушительные тенденции. Они могут даже обанкротиться в феврале. Поэтому Овнам лучше свести к минимум все возможные риски. Также настоятельно рекомендую представителям этого знака не играть в азартные игры, иначе можно прогореть полностью.

Гороскоп для Рыб, Девы, Стрельца и Близнецов, которых ждет нейтральный февраль

Рыбы. Рыб будет ждать большая гармония в делах и отношениях, особенно в первой половине февраля. В первую очередь, это будет касаться любви и взаимоотношений со второй половиной. Их ждут просто идеальные отношения в это время. Рыбам следует отправляться в это время в дальние путешествия – они будут благоприятными. А во второй половине месяца Рыбам следует обезопасить себя от лжи, от "премудрствований лукавых". В 20-х числах у Рыб велик риск попасться на какие-то соблазны, их могут "разводить" и "кидать" на большие деньги.

Девы. Первая половина месяца у Дев будет полна неожиданностей и сюрпризов. Возможны неожиданные изменения в работе: их могут понизить в должности или даже уволить, возможны сложности и разногласия с коллегами. А во второй половине месяца, особенно вблизи 20 февраля, Девы могут строить наполеоновские планы – они с размахом могут начать новое дело, особенно в партнерстве с другими людьми. Это также будет отличное время для Дев, чтобы поправить свое здоровье: удачными будут операции, проведенные в это время, визиты к стоматологу. Благоприятными будут диеты и косметологические процедуры.

Стрельцы. В первой половине месяца Венера будет находиться в Стрельце, и в это время им будет фартить, особенно в любви и отношениях. Они могут строить большие финансовые планы. Благоприятными будут заграничные поездки. Но во второй половине месяца, когда Венера покинет этот знак Зодиака, удача начнет отворачиваться от Стрельцов. Потому у них возможны просчеты в деталях, а из-за этого – и финансовые трудности. Стрельцы могут прокалываться на мелочах, потому им нужно больше структурированности, четкости и собранности во второй половине февраля, иначе возможны неожиданные ситуации в переговорах, а особенно – на дорогах. Вообще, в это время Стрельцам нужно быть крайне внимательными за рулем.

Близнецы. Близнецов ждет благоприятная ситуация во второй половине месяца, особенно во всем, что касается дальних поездок, путешествий. У них будут отличные возможности заняться своим образованием и самосовершенствованием, им стоит заняться изучением иностранных языков в это время, посещать тренинги, принимать участие в каких-то мероприятиях. Хорошо пойдет в это время написание материалов, статей или книг. Однако вместе с тем, им следует снизить риски, потому что возможны конфликты с людьми из-за сугубо личной антипатии: например, если Близнец не понравится кому-то в каком-то заведении, ему набьют физиономию. Представителям этого знака также советую быть осторожными в отношениях с супругами, потому что ревнивый муж или жена могут искалечить.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году представителям четырех знаков Зодиака нужно быть внимательными к здоровью. Это Рыбы, Дева, Рак и Телец.