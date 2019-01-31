"Грудь очень сильная": Даша Астафьева свела с ума поклонников серией пикантных фото

Для фото певица надела обтягивающее платье в пастельных тонах.

Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева предстала перед своими поклонниками в пикантных образах.

Читайте также"Попка-ягодка": мокрая Леся Никитюк взбудоражила поклонников горячими фото с отдыха

Соблазнительные снимки с новой фототсессии Астафьева опубликовала на странице в Instagram, поблагодарив фотографа за чудесную работу. "Мой милый гений @nickyashika. Спасибо тебе за все твои таланты и любовь", - отметила Астафьева старания фотографа под снимками.

Для фото певица надела обтягивающее платье в пастельных тонах, которое выгодно подчеркнуло ее роскошную грудь.

Подписчики пришли в восторг от снимки и закидали певицу комплиментами.

"Грудь очень сильная", "Нереальная", "Богиня, мой идеал", "Ты невероятная", "Шикарная", "украинская Моника Белуччи!", "Лучше Моники Белуччи", "Шикарная фигура и мейк подобрали просто огонь", "Огоо! Что-то новенькое! Очень классно и вкусно!", "Можно смотреть бесконечно", - написали восторженные пользователи в комментариях.

Ранее УНИАН сообщал, что Даша Астафьева опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных во время отдыха на Бали. На одном из представленных фото в Instagram знаменитость позирует в уличном душе в желтом бикини, демонстрируя свои соблазнительные формы во всей красе.