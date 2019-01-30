"Мечта сбылась": скандальная Леся Никитюк в коротком платье с корсетом ушла под воду на Мальдивах (фото)

Леся Никитюк посетила ресторан на глубине шести метров под водой.

Известная украинская ведущая, участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк поделилась с подписчиками радостной новостью о том, что ее мечта наконец-то сбылась - Леся побывала в необычном ресторане на Мальдивах, который находится на глубине почти шести метров под водой.

"Невозможно крутой ресторан Мальдив, который находится на глубине, 5,8 м! Я мечтала побывать здесь, потому что когда снимали известную тревел программу, то кого-то из ведущих отправляли сюда, а меня в Варанаси", – подписала фото Никитюк. На снимке восторженная Леся позирует в коротком платье с корсетом, а обстановка вокруг напоминает настоящий океанариум.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк показала, как она развлекается на Мальдивах. Ведущая не устает постить новые снимки во всевозможных купальниках, снова порадовала подписчиков яркими фото.