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"Обіцянки": рэперша Alyona Alyona сразу после скандала с визитом на форум Порошенко записала новый трек (видео)

18:47, 30 января 2019
Общество
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Аудиоролик она выложила в YouTube. Новый ролик называется "Обіцянки". Остросоциальный трек стал пятым синглом. В песне реперка говорит о пустых обещаниях и требует изменений в обществе.

"Слово за словом я чую пусті обіцянки. Я бачу порожню повітрям наповнену склянку. Я вимагаю змін, б’ю  на сполох, б'ю на тривогу. Людей не цікавить диво, люди чекають лише діалогу", - звучит в треке.

Как сообщал УНИАН, реперша Alyona Alyona ограничила доступ к посту в Facebook с объяснением своего присутствия на форуме, где президент Украины Петр Порошенко заявил об участии в выборах. Сеть начала бурно обсуждать инцидент.

Певице было не интересно слушать выступление Порошенко на форуме, поэтому чтобы скоротать время она играла в игру на телефоне. 

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Теги: #скандал#певица#песня