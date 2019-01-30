"Обіцянки": рэперша Alyona Alyona сразу после скандала с визитом на форум Порошенко записала новый трек (видео)

Певица пообещала, что "не будет молчать".

Реперша Alyona Alyona сразу после скандала с ее появлением на форуме Петра Порошенко, где он заявил об участии в выборах, выпустила новый трек.

Читайте такжеУ рэперши Alyona Alyona было официальное приглашение на форум Порошенко - председатель Барышевской РГА (фото)

Аудиоролик она выложила в YouTube. Новый ролик называется "Обіцянки". Остросоциальный трек стал пятым синглом. В песне реперка говорит о пустых обещаниях и требует изменений в обществе.

"Слово за словом я чую пусті обіцянки. Я бачу порожню повітрям наповнену склянку. Я вимагаю змін, б’ю на сполох, б'ю на тривогу. Людей не цікавить диво, люди чекають лише діалогу", - звучит в треке.

Как сообщал УНИАН, реперша Alyona Alyona ограничила доступ к посту в Facebook с объяснением своего присутствия на форуме, где президент Украины Петр Порошенко заявил об участии в выборах. Сеть начала бурно обсуждать инцидент.

Певице было не интересно слушать выступление Порошенко на форуме, поэтому чтобы скоротать время она играла в игру на телефоне.