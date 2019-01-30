"Бандитка": на фото Насти Каменских заметили интересную деталь

На фото в Instagram Каменских позирует в худи, кепке и обтягивающих кожаных лосинах.

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото в спортивном стиле.

На фото в Instagram Каменских позирует в худи, кепке и обтягивающих кожаных лосинах. Фанаты Каменских заметили интересную деталь - на фото Настя позирует в кепке Потапа.

"Как мило, Настя в кепочке Потапа", "Не надо грызть ногти!", "Бандитка", - пишут в сети. Стоит отметить, что Потап действительно появлялся ранее в такой же кепке.

Ранее Каменских заинтриговала фанатов кольцом на безымянном пальце.