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"Бандитка": на фото Насти Каменских заметили интересную деталь

15:42, 30 января 2019
Общество
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Каменских заметили в кепке Потапа / фото instagram.com/kamenskux/

На фото в Instagram Каменских позирует в худи, кепке и обтягивающих кожаных лосинах. Фанаты Каменских заметили интересную деталь - на фото Настя позирует в кепке Потапа.

"Как мило, Настя в кепочке Потапа", "Не надо грызть ногти!", "Бандитка",  - пишут в сети. Стоит отметить, что Потап действительно появлялся ранее в такой же кепке.

Ima bear,have no fear #bear#fear

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Ранее Каменских заинтриговала фанатов кольцом на безымянном пальце.

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Теги: #Потап#Потап и Настя#Настя Каменских