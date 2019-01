Гигантская очередь и желтый скотч: центр Киева заполнили поклонники Twenty One Pilots (фото, видео)

Ребята с ярким скотчем - преданные фанаты группы Twenty One Pilots, которая даст концерт во Дворце Спорта.

В центре Киева появились люди, обмотанные желтыми лентами. Молодежь обклеила себе ярким скотчем ноги, головы, сумки.

Как пишет "Информатор", ребята с ярким скотчем - преданные фанаты группы Twenty One Pilots. Бэнд привез в Киев материал со своего нового, пока еще не вышедшего альбома. Желтый цвет защищает от бандитов, рассказали фанаты группы.

Многие поклонники сладкоголосых «пилотов» пришли под Дворец Спорта еще до рассвета - в 4:00! А уже с 10:00 под концертным залом образовалась километровая очередь - до входа в одноименное метро. Отметим, что людей начнут запускать к 19:00, а сам концерт начнется спустя пару часов.

Twenty One Pilots выбрала именно Киев локацией для съемок клипа на песню Nico And The Niners. Большая часть видео снималась на территории КНУ имени Тараса Шевченко. Бунтари в лице лидеров группы, Тайлера Джозефа и Джоша Дана, помогают другим выпутаться из оков системы. В клипе они организовывают тайное сообщество и планируют восстание.