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Нина Матвиенко растрогала сеть танцем с маленькой внучкой (видео)

14:43, 30 января 2019
Общество
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Нина Матвиенко с дочерью / Фото: Tv.ua

На видео видно, что певица учит свою маленькую тезку, как правильно выполнять движения. Девочка с энтузиазмом подхватывает веселый танец.

Аккомпанирует танцевальной паре Арсен Мирзоян.

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Теги: #Тоня Матвиенко