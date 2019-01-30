Нина Матвиенко растрогала сеть танцем с маленькой внучкой (видео)

Известная бабушка умело развлекает малышню.

Тоня Матвиенко поделилась в сети забавным видео, на котором известная бабушка Нина Матвиенко развлекается с внучкой.

На видео видно, что певица учит свою маленькую тезку, как правильно выполнять движения. Девочка с энтузиазмом подхватывает веселый танец.

Аккомпанирует танцевальной паре Арсен Мирзоян.