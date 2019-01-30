Нина Матвиенко растрогала сеть танцем с маленькой внучкой (видео)
14:43, 30 января 2019Общество
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Известная бабушка умело развлекает малышню.
Нина Матвиенко с дочерью / Фото: Tv.ua
Тоня Матвиенко поделилась в сети забавным видео, на котором известная бабушка Нина Матвиенко развлекается с внучкой.
На видео видно, что певица учит свою маленькую тезку, как правильно выполнять движения. Девочка с энтузиазмом подхватывает веселый танец.
Аккомпанирует танцевальной паре Арсен Мирзоян.
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