Песня Джамалы вошла в топ-10 песен Евровидения (видео)

Сингл «1944» пока занимает шестое место.

На официальном сайте Евровидения проходит онлайн-голосование за лучшую песню, которая одержала победу на песенном конкурсе. В опросе уже приняли участие более 41 тыс. людей.

Сейчас украинская певица Джамала с композицией «1944» занимает шестое место. Желающие могут поддержать ее по ссылке.

Первенство одержала песня «Euphoria» шведской певицы Лорин.

Вторую строчку занимает «Fairytale» Александра Рыбака от Норвегии.

Третье место достается хиту «Toy» израильтянки Нетти Барзилай.