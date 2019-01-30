Провалила экзамены: участница Нацотбора на Евровидение рассказала о работе в стриптиз-клубе

Певица могла заработать в день 100-200 долларов.

Певица MARUV (Анна Корсун), которая призналась, что ее продюсером мог стать Юрий Никитин, в студенческие годы работала в стриптиз-клубе.

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Об этом звезда рассказала в программе "Зе Интервьюер". "После того как меня выгнали с экзамена по высшей математике, моя преподавательница по вокалу предложила мне работу, поскольку у нас в коллективе я была самая отбитая и оторванная, в одном из харьковских стриптиз-клубов. Им требовалась вокалистка-саксофонистка, чтобы петь шансон. Это были шикарные чаевые, в тот момент для студентки я зарабатывала дофигища. Могла там 100-200 долларов заработать в день", - прокомментировала артистка.

Интересно, что в этом же заведении исполнительница познакомилась с будущим избранником. "Муж пришел к своему другу, кальянщику, он нас и познакомил. Это было лет 7 назад, и мы до сих пор вместе. Сейчас он мой директор", - призналась Аня.

Как сообщал УНИАН, ранее стал известен порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах Национального отбора на Евровидение-2019. В прямых эфирах за право представить Украину на музыкальном конкурсе в Израиле будут бороться 16 исполнителей. Прямые эфиры пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал).