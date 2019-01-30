Популярная украинская ведущая показала фото в бикини
10:11, 30 января 2019Общество
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Поклонники пришли в восторг от новой публикации Фреймут.
Фреймут удивила поклонников / фото instagram.com/freimutolia
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками фото в бикини.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она предстала в розовом купальнике, продемонстрировав свои ягодицы.
"Zurich. Какой год?", - написала она. Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Фреймут. Они засыпали ее комплиментами: "Красотка", "Повезло мужу", "Очаровательная".
Ранее Ольга Фреймут опубликовала селфи, на котором изображена со своим супругом, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко.
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