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Популярная украинская ведущая показала фото в бикини

10:11, 30 января 2019
Общество
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Фреймут удивила поклонников / фото instagram.com/freimutolia

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она предстала в розовом купальнике, продемонстрировав свои ягодицы.

"Zurich. Какой год?", - написала она. Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Фреймут. Они засыпали ее комплиментами: "Красотка", "Повезло мужу", "Очаровательная".

Ранее Ольга Фреймут опубликовала селфи, на котором изображена со своим супругом, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко.

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Теги: #фото#Ольга Фреймут