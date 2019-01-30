Вера Брежнева снялась обнаженной в ванне (фото)
09:15, 30 января 2019Общество
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На снимке она позирует обнаженной, прикрыв грудь.
Брежнева отдыхает на Мальдивах / фото instagram.com/ververa
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками откровенным снимком, где она позирует обнаженной в ванной на Мальдивах.
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Фото артистка разместила на своей странице в Instagram. Многим кадр с Брежневой понравился, но нашлись и недовольные.
"Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность - сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. И пусть эти 5 дней здесь будут райскими (правда, один уже прошел). Да, ванна стоит на улице. Как у вас погодка?", - написала певица.
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